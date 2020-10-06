ЛОНДОН, 6 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен превратить страну в мирового лидера по использованию "чистой" энергии, в том числе энергии ветра, для чего правительство инвестирует 160 миллионов фунтов стерлингов в производство нового поколения турбин.

"Я могу объявить сегодня, что британское правительство решило стать мировым лидером в использовании дешевой чистой энергии, которая будет обходиться дешевле, чем уголь и нефтетопливо, и мы уверены, что через десять лет морской ветер будет обеспечивать электричеством каждый дом в этой стране", — подчеркнул Джонсон, выступая с речью на проводимой в онлайн-режиме съезде Консервативной партии.

"Мы инвестируем 160 миллионов фунтов стерлингов в порты и фабрики по всей стране для производства следующего поколения турбин", — сообщил Джонсон.

Между тем, еще несколько лет назад сам премьер выражал сомнения в экономических перспективах энергии ветра.