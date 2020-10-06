МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. "Газпром" намерен завершить строительство "Северного потока 2" в скорейшие разумно возможные сроки, свидетельствуют материалы компании.

"Мы рассматриваем доступные альтернативы, которые позволили бы нам завершить проект "Северный поток 2", который… мы стремимся ввести в эксплуатацию в скорейший разумно возможный срок", — говорится в материалах.

В тоже время компания изучает ряд вариантов адаптации проекта газопровода "Северный поток 2" под обновлённую Газовую директиву ЕС, но защиту своих прав в суде при этом продолжит, говорится в проспекте к новому выпуску евробондов концерна.

"Газпром" изучает ряд альтернативных вариантов адаптации проекта "Северный поток 2" под требования Газовой директивы ЕС и дополнительно рассматривает и/или уже воспользовался средствами судебной защиты своих прав от дискриминационной природы поправок (к директиве — ред.)", — говорится в документе.