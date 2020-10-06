БРЮССЕЛЬ, 6 окт — ПРАЙМ, Мария Князева. Переход Евросоюза на более чистое топливо к 2030 году окажет влияние на поставки нефти из России, поэтому ей следует перенаправить свой экспорт, в частности, в Азию и Африку, где спрос останется высоким, считает ведущий аналитик компания Refinitiv Ихсан Хакк.

Еврокомиссия предложила в сентябре поднять цель по снижению итоговых выбросов парниковых газов на территории ЕС к 2030 году от уровня 1990 года сразу до 55% с прежних 40%. Теперь эта цель должна быть согласована институтам власти ЕС. Одной из выгод такого скачка, который потребует и значительных инвестиций, и изменений в энергосистеме, ЕК называет снижение импорта энергии и сокращение затрат на него примерно на 100 миллиардов евро.

Еврокомиссия хочет, чтобы потребление нефти в странах Евросоюза к 2030 году снизилось примерно на треть, а газа — на четверть, говорила тогда еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. По её словам, Евросоюз к 2030 году будет производить более 33% потребляемой энергии из возобновляемых источников.

"Переход на более чистое топливо повлияет на Россию. Наилучшим вариантом для России в данной ситуации является перенаправление части своих поставок в Азию, а затем в Африку, где спрос на нефть, вероятно, останется высоким в обозримом будущем", — сказал Хакк РИА Новости.

Переход к экономике с пониженным потреблением нефти, безусловно, может оказать некоторое влияние и на экономический рост в ЕС, особенно если вместе с сокращением потребления и закупок нефти будут выделены дополнительные субсидии на альтернативные виды топлива, отметил эксперт.

"Хотя большинство стран уже запланировали или внедрили схемы плавного перехода к экономике с пониженным потреблением нефти, пандемия коронавируса затруднила их финансирование", — подчеркнул Ракк.