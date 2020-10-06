"Газпром" назвал риски для стабильного транзита газа в Европу
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Текущие политические волнения в Белоруссии создают риски нарушения стабильного транзита газа в Европу через страну, говорится в материалах "Газпрома".
"Текущие политические волнения в Белоруссии и неопределенности относительно будущего развития ситуации также увеличивают риски для регулярной деятельности нашей дочерней компании ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" ("Газпром трансгаз Беларусь"), в частности, риски нарушений транзита нашего газа по белорусскому участку газопровода "Ямал — Европа", — сказано в материалах.
https://1prime.ru/energy/20201006/832122368.html