БИШКЕК, 6 окт — ПРАЙМ. Неизвестные захватили угольный разрез Кара-Кече, крупнейшее в Киргизии месторождение каменного угля и главный поставщик топлива на ТЭЦ Бишкека, сообщили РИА Новости в пресс-службе государственного предприятия "Кыргызкомур" ("Киргизский уголь").

"Сегодня, 6 октября 2020 года, примерно в 15.00 (12.00 мск — ред.) филиал Кара-Кече госпредприятия "Кыргызкомур", расположенный в Жумгальском районе Нарынской области, был захвачен толпой неизвестных граждан примерно в количестве 100 человек", — сказал представитель пресс-службы.

По его словам, нападавшие отобрали у работников кассы филиала выручку от реализации угольной продукции на сумму более полумиллиона сомов (7 тысяч долларов), вынудили написать заявление об уходе по собственному желанию директора филиала, главного инженера и потребовали смены всего руководства. Также неизвестные лица массово вывозят уголь из карьера без документов, без оформления и без оплаты.

"Вышеуказанные обстоятельства и захват угольной продукции для обеспечения населения, крупных промышленных предприятий и ТЭЦ Бишкека негативно отразятся на отопительном сезоне 2020-2021. В данный момент руководителем госпредприятия Канатбеком Ашырбаевым направлено заявление в ГКНБ (Госкомитет национальной безопасности — ред.), МВД и в недавно созданный координационный совет Киргизии о принятии мер", — заявили в пресс-службе.

В понедельник в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тысяч человек — сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание республики. Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками. Ночью с понедельника на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находятся парламент и администрация президента Киргизии, и разгромили его. Потом двинулись в сторону ГКНБ и освободили из под стражи экс-президента республики Алмазбека Атамбаева.

По данным минздрава, в столкновениях пострадали почти 700 человек, из которых около 200 — силовики. Один человек погиб.

Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка составила 56,5%. Согласно предварительным итогам голосования после обработки бюллетеней с 98% участков, в парламент проходлили четыре партии: "Биримдик" ("Единство", проправительственная партия) с 24,52% голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан", проправительственная партия) с 23,89%, "Кыргызстан"(центристская партия) с 8,73% и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан", центристская партия) с 7,11%. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%. Во вторник Центризбирком сам признал итоги выборов недействительными.