МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Доля "Газпрома" на европейском рынке газа в первом полугодии текущего года снизилась до 28% с 36% по итогам 2019 года, следует из материалов компании.

Всего компания на этот период экспортировала в Европу 78 миллиардов кубометров газа.

"Газпром" в 2019 году снизил экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 1,3% — до 199,2 миллиарда кубометров. В этот объем входят и поставки в Китай по "Силе Сибири". Компания сообщала, что оценивает свою долю на европейском рынке газа в 2019 году в 36% против 37% в 2018 году.