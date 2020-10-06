МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. "Газпром" в сентябре привлек кредит международного банка на сумму в 400 миллионов евро с погашением в 2023 году, говорится в проспекте к еврооблигациям "Газпрома".

"В сентябре 2020 года группа получила долгосрочный заем от международного банка в размере 400 миллионов евро со сроком погашения в 2023 году", — сообщается в материалах.

Кроме того, в августе группа получила краткосрочные кредиты от российских банков на общую сумму 15 миллиардов рублей со сроком погашения в ноябре 2020 года.

Согласно проекту бюджета ПАО "Газпром" на 2020 год в новой редакции, размер финансовых заимствований группы снижен до 501,287 миллиарда рублей с 557,8 миллиарда рублей. На сегодняшний день исполнение программы заимствований составило порядка 390 миллиардов рублей.