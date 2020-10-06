КИЕВ, 6 окт — ПРАЙМ. Компания "Нафтогаз Украины" по итогам 2020 года получит чистый убыток от 137,5 до 220 миллионов долларов, а до 2023 года чистый убыток может составить до 821 миллионов долларов, говорится в отчете министерства финансов Украины о фискальных рисках.

Ранее "Нафтогаз Украины" заявил, что в первом полугодии 2020 года зафиксировал чистый убыток 405 миллионов долларов против 870,4 миллионов долларов чистой прибыли за аналогичный период прошлого года.

"Независимо от рассмотренных сценариев, при отсутствии роста объемов реализации продукции и цен, что обеспечит рентабельность деятельности, … ожидается убыточная деятельность группы "Нафтогаз" в 2020-2023 годах, что негативно отразится на объемах выплат в госбюджет", — говорится в отчете, который опубликован на сайте минфина.

В отчете говорится, что по базовому сценарию компания по итогам года понесет чистый убыток в размере 4,29 миллиарда гривен (около 151,2 миллиона долларов), по стрессовому сценарию – 6,24 миллиарда гривен (около 220 миллионов долларов), а по оптимистическому – 3,9 миллиарда гривен (около 137,48 миллиона долларов).

При этом, согласно прогнозу, чистый убыток "Нафтогаза" в 2020-2023 годы по базовому сценарию составит 21,74 миллиарда гривен (около 766,3 миллиона долларов), по стрессовому сценарию – 23,3 миллиарда гривен (около 821 миллиона долларов) и по оптимистическому – 10,1 миллиардов гривен (около 356 миллионов долларов).

Такой прогноз ожидается из-за снижения объемов реализации газа всем категориям потребителей. "Группой "Нафтогаз" в 2020 году по сравнению с 2019 годом ожидается значительное снижение объемов реализации газа всем категориям потребителей (на 11,2 миллиарда кубометров или на 37,6%) и в 2021 году — еще на 1 миллиард кубометров, или на 5,5% по сравнению с 2020 годом, рост объемов реализации в 2022—2023 годах группой Нафтогаз не предвидится", — говорится в отчете.

"Нафтогаз" полностью принадлежит государству и объединяет газодобывающую "Укргаздобычу", нефтегазодобывающую "Укрнафту" и газотранспортный "Укртрансгаз" (в этом году завершился процесс выделения ГТС независимому оператору).