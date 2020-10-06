МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из США в сентябре увеличился на 26% с уровня августа, но сократился на 8% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, сообщается ежемесячном докладе управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

Восстановлению экспорта американского СПГ способствовал рост цен на газ в Европе и Азии в преддверии зимнего периода, пишет EIA. Цены на газ выросли на фоне прогнозов оживления спроса, просевшего из-за пандемии COVID, а также на фоне сокращения поставок СПГ из-за ремонта на заводе Gorgon LNG в Австралии.

"По оценке EIA, экспорт СПГ из США в среднем составлял в сентябре 4,9 миллиарда кубически футов в сутки, что говорит о росте на 1,2 миллиарда кубических футов с уровня августа", — сообщается в докладе. Однако это все еще на 8% меньше уровня сентября 2019 года. А объем экспортированного в сентябре СПГ был на 39% ниже январского пика, указывает EIA.

Управление напоминает, что терминал Cameron LNG в США после ураганов в августе все еще не возобновил производство сжиженного природного газа. Однако EIA сохраняет свой сентябрьский прогноз о том, что экспорт СПГ из США вернется к докризисным уровням к ноябрю и в среднем будет составлять 9 миллиардов кубических футов в сутки с декабря по февраль 2021 года.