МОСКВА, 6 окт /ПРАЙМ/. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и губернатор Приморского края Олег Кожемяко подписали программу развития газоснабжения и газификации региона до 2025 года, включающую в себя газификацию Артемовского городского округа, сообщает компания.

"Сегодня председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и губернатор Приморского края Олег Кожемяко подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период — 2021-2025 годы. Согласно программе, инвестиции "Газпрома" предусмотрены в объеме 21,139 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Компания, как сообщается, планирует построить 108 километров газопроводов-отводов, пять газораспределительных станций (ГРС) и 194 километров межпоселковых газопроводов. В результате, в частности, будут созданы условия для газификации Артемовского городского округа и села Славинка, а также морского порта "Суходол".

Отмечается, что правительство региона, в свою очередь, обеспечит строительство 77 километров внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа 554 домовладений, 30 котельных и предприятий.

Согласно данным компании, работа по газификации региона ведется с 2008 года. За это время было построено 12 газопроводов, в том числе – к ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 Владивостока. На 1 января 2020 года уровень газификации Приморского края составил 0,7%. В результате выполнения программы к 2025 году показатель будет увеличен до 3,9%, а в сельской местности он вырастет с 1% до 6,6%.