МОСКВА, 6 окт /ПРАЙМ/. "Газпром" готовит программу выпуска рублевых бессрочных облигаций с государственной поддержкой объемом 150 миллиардов рублей для финансирования газификации в России, сообщил зампред правления компании Фамил Садыгов.

"В дальнейшем мы также будем использовать не только традиционные механизмы на рынках заемного капитала, но и продолжим активно диверсифицировать долговой портфель за счет наиболее эффективных инструментов", — приводятся в релизе компании слова Садыгова.

"В частности, мы готовим программу выпуска рублевых бессрочных облигаций с государственной поддержкой объемом 150 миллиардов рублей, средства от которой будут направлены на газификацию регионов Российской Федерации", — сказал топ-менеджер" Газпрома".

Минэнерго разработало новую концепцию газификации в России, получившую название "социальная". Она призвана вдвое снизить сроки этого процесса и максимально освободить граждан от платы за подключение газа к их домам.

В рамках этой концепции предлагается создать единого оператора газификации в каждом субъекте РФ, но в основном им должен быть "Газпром". Этот оператор будет нести ответственность за доведение газа от магистральной трубы до самого дома. "Газпром" при этом оценивает потребность в инвестициях на газификацию РФ до 2030 года в 2 триллиона рублей и ведет переговоры с правительством о мерах поддержки в этом деле. Садыгов в конце сентября сообщал, что в качестве одного из инструментов финансирования расходов на газификацию компания обсуждает с правительством выпуск бессрочных облигаций.