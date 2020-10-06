МОСКВА, 6 окт /ПРАЙМ/. Россия и США по инициативе Вашингтона договорились продлить соглашение о приостановке антидемпингового расследования в отношении поставок российского урана для нужд американской атомной энергетики, сообщил РИА Новости представитель госкорпорации "Росатом".

"Соглашение о приостановлении антидемпингового расследования в отношении урана из России, подписанное в 1992 году, устанавливает режим торговых ограничений в отношении российской урановой продукции. Поправка 2020 года, инициированная американской стороной, позволяет продлить соглашение до 2040 года", — отметил собеседник агентства.

"В результате переговоров госкорпорации "Росатом" и министерства торговли США была решена ключевая задача: установлены предсказуемые правила доступа российской урановой продукции на рынок США на стратегическую перспективу. Достигнутые договоренности позволяют нам полностью исполнить имеющиеся контрактные обязательства, часть из которых предусматривает поставки до конца следующего десятилетия, а также конкурировать за получение новых долгосрочных заказов", — добавил представитель Росатома.

По его словам, соглашением предусмотрен механизм периодической корректировки квот, которые рассчитываются на основе относительных значений потребностей американских АЭС и зависят от прогнозов развития атомного энергетического рынка.

"Сегодня в США, в отличие от ряда европейских стран, активно обсуждается курс на возрождение национальной атомной энергетики. Если потребности в урановой продукции будут расти, то и объем наших поставок может увеличиться", — отметил представитель Росатома.

Соглашение дает Росатому возможность сохранить позиции одного из крупнейших поставщиков продукции ядерно-топливного цикла в США — прежде всего, речь идет об услугах по обогащению урана, это наиболее высокотехнологичный сегмент рынка, добавил собеседник агентства.

"Заключение контрактов в пределах установленных квот будет по-прежнему осуществляться на конкурсной основе по итогам тендерных процедур. Фактический объем российских поставок станет результатом честной конкурентной борьбы. В первую очередь он зависит от того, насколько наше предложение будет соответствовать ожиданиям заказчиков, требованиям к качеству продукции, своевременности и надежности поставок", — подчеркнул представитель Росатома.

По его словам, Росатом рассчитывает на развитие взаимовыгодных долгосрочных отношений с американскими энергокомпаниями – заказчиками урановой продукции ядерно-топливного цикла. "Мы последовательно выступаем за открытость рынков и честную конкуренцию, руководствуясь при этом принципами безопасности и устойчивого развития", — сказал собеседник агентства.