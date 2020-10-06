МОСКВА, 6 окт /ПРАЙМ/. "Газпром" проводит прединвестиционные исследования проекта по созданию новых газоперерабатывающих мощностей на полуострове Ямал, говорится в проспекте к новому выпуску евробондов концерна.

В документе "Газпром" напоминает, что в настоящее время работает над строительством комплекса по переработке и сжижению природного газа в Усть-Луге, запуск первой фазы которого запланирован на 2023 год.

"Помимо этого, мы проводим прединвестиционное исследование проектов по строительству новых газоперерабатывающих мощностей на полуострове Ямал и по увеличению мощностей, которые используются для переработки газа с высоким содержанием серы, чтобы перерабатывать дополнительные объемы газа с Астраханской группы месторождений", — сообщается в документе.

В декабре 2019 года газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщала, что "Газпром" готовит проект строительства комплекса по переработке газа на Ямале на базе Бованенковского кластера месторождений и изучает его реализацию в консорциуме с РФПИ и потенциальным зарубежными партнерами — саудовской SABIC и азербайджанской SOCAR.

В марте издание со ссылкой на материалы РФПИ писало, что проект "Газпрома" на Ямале подразумевает строительство двух заводов в комплексе – газоперерабатывающего и газохимического. Однако, из текста проспекта к евробондам не ясно, идет ли речь непосредственно о данном проекте.