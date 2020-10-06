МОСКВА, 6 окт /ПРАЙМ/. Нефтегазовая госкомпания из Саудовской Аравии Saudi Aramco немного повысила октябрьские цены на нефть для покупателей из Азии, сообщает агентство Блумберг.

"Saudi Aramco повысила цены на нефть марки Arab Light для Азии… на 10 центов", — говорится в сообщении. Уточняется, что теперь стоимость нефти Arab Light ниже стоимости эталонного показателя на 40 центов.

Для покупателей из Средиземноморского региона цены были снижены, а для США цены на большинство марок были оставлены без изменений.

Агентство уточняет, что повышение Саудовской Аравией цен на свою нефть является признаком того, что рынок окреп после проседания в течение 1,5 месяца. "Увеличение ноябрьских цен знаменует собой изменение курса крупнейшего экспортера нефти, который понижал свои цены на сентябрь и октябрь на фоне стагнации рынка", — сообщается в материале.

Saudi Aramco — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности страны.