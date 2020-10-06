МОСКВА, 6 окт /ПРАЙМ/. "Газпром" улучшил оценку планируемой проектной мощности месторождений, являющихся ресурсной базой газопровода "Сила Сибири": Ковыктинского — до 27,2 миллиарда кубометров в год, а Чаяндинского — до 25,4 миллиарда, говорится в проспекте к новому выпуску евробондов компании.

Ранее проектная полка добычи на Ковыктинском и Чаяндинском месторождениях оценивалась в 25 миллиардов кубометров газа.

"Прогнозируемая годовая добыча на (Ковыктинском — ред.) месторождении оценивается в 27,2 миллиарда кубометров природного газа (показатель может быть увеличен до 33,5 миллиарда кубометров к 2032 году), и 1,5 миллиона тонн газового конденсата", — говорится в материалах.

"Газпром" планирует ввести месторождение в эксплуатацию в 2022 году и выйти на его проектную мощность в 2026 году.

Прогнозный уровень добычи на Чаяндинском месторождении также несколько увеличен. "Планируемая годовая добыча газа на месторождении в 25,4 миллиарда кубометров будет достигнута в 2024 году. По добыче нефти мы ожидаем выйти на проектную мощность в 1,9 миллиона тонн в год в 2022 году", — сообщает "Газпром".

Поставки по газопроводу "Сила Сибири" начались в начале декабря 2019 года по участку от Чаяндинского месторождения в Якутии до Благовещенска (граница с Китаем). На втором этапе планируется запуск участка от Ковыктинского месторождения до Чаянды.