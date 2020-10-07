МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили темпы снижения в среду днем после решения президента США Дональда Трампа прекратить переговоры о поддержке экономики и данных Американского института нефти (API) о росте запасов нефти в США впервые за четыре недели, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.24 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,9%, до 41,83 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI — на 2,36%, до 39,71 доллара за баррель. Утром в среду снижение цен не превышало 1,8%.

Трейдеры обратили внимание на сделанные во вторник вечером заявления президента США Дональда Трампа о том, что до периода после выборов он прекращает переговоры о стимулировании экономики с демократами в палате представителей из-за расхождений по вопросу объема поддержки.

"Новости о том, что Трамп намерен отложить переговоры об экономической помощи до выборов, оказывают давление на цены сегодня", — отметил аналитик Commerzbank Карстен Фрич (Carsten Fritsch), чье мнение приводит агентство Блумберг.

Кроме того, разочарование рынку принесли данные API о росте запасов нефти в США за прошлую неделю на 951 тысячу баррелей. Официальные данные министерства энергетики США будут опубликованы вечером. Аналитики ждут роста запасов на 294 тысячи баррелей. Это может быть первый рост показателя за последние четыре недели.