МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Немецкая Uniper не согласна с решением польского регулятора по "Северному потоку 2", рассматривает возможность его обжалования, сообщили журналистам в компании.

"Uniper не разделяет оценку, представленную UOKiK в своем решении. Соглашения, заключенные между финансовыми партнерами "Северного потока 2" и "Газпромом", являются не совместным предприятием, а соглашениями о финансировании. Соглашения о финансировании не подлежат уведомлению в соответствии с польским законодательством о контроле за слияниями. Такого прецедента не было в предыдущей практике антимонопольных органов, включая UOKiK", — говорится в сообщении.

"Uniper рассматривает возможность обжалования решения UOKiK. Принятие решения может занять до 4-5 лет. В зависимости от решения, до этого момента штрафы не подлежат оплате", — заявила Uniper.

Польский антимонопольный регулятор UOKiK в среду заявил, что оштрафовал "Газпром" на сумму около 7,6 миллиарда долларов по делу "Северного потока 2", а европейских партнеров проекта — на общую сумму 61 миллион долларов. UOKiK также заявил, что партнеры по проекту обязаны в течение 30 дней разорвать соглашения о финансировании строительства газопровода.

По сообщению "Газпрома", польский регулятор обвиняет его и европейских партнеров "Северного потока 2" в том, что они не согласовали с властями Польши создание совместного предприятия для реализации проекта. Российский концерн подчеркнул, что фактически проект реализован не СП, а дочерней компанией "Газпрома" с привлечением заемного финансирования.