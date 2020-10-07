МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. В комитете бундестага ФРГ по экономике и энергетике поддержали "Северный поток 2", в том числе поддержку выразили члены правящих фракций, заявил РИА Новости источник среди участников заседания.

"Как раз сегодня обсуждали эту тему на заседании комитета (по экономике и энергетике — ред.) в немецком бундестаге. И там депутаты, в том числе из правительственных партий, поддержали "Северный поток 2", — отметил источник.

Он добавил, что "таким образом можно понять, что правительство ФРГ все еще поддерживает "Северный поток 2". Источник заявил, что исходит из того, что проект будет реализован.