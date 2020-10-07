МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Немецкая Wintershall Dea анализирует решение антимонопольного регулятора Польши по делу "Северного потока 2" и оставляет за собой право на ответные юридические действия, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Мы подтверждаем, что получили решение польского антимонопольного регулятора, которое в данный момент анализируем. Мы не даем каких-либо комментариев по поводу продолжающегося разбирательства, но оставляем за собой право предпринять ответные юридические действия", — сказали в компании.

"Wintershall Dea убеждена, что польский антимонопольный регулятор в данном случае применяет нетрадиционный подход, прилагая широкое толкование понятия концентрации", — добавили в пресс-службе Wintershall Dea.

Польский антимонопольный регулятор UOKiK ранее в среду заявил, что оштрафовал "Газпром" на сумму около 7,6 миллиарда долларов по делу "Северного потока 2", а европейских партнеров проекта — на общую сумму 61 миллион долларов. UOKiK также добавил, что партнеры по проекту обязаны в течение 30 дней разорвать соглашения о финансировании строительства газопровода.

"Газпром" в свою очередь заявил, что принципиально не согласен с позицией польского регулятора и его решением о штрафе.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.