МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Европейские финансовые партнеры "Газпрома" по проекту "Северный поток 2" вместе с российской компанией выразили несогласие с решением польского антимонопольного регулятора, наложившего на них штраф в 10% от годового оборота.

Польский антимонопольный регулятор UOKiK ранее в среду оштрафовал "Газпром" на сумму около 7,6 миллиарда долларов по делу "Северного потока 2", а европейских партнеров проекта — на общую сумму в 61 миллион долларов. Размер штрафов для "Газпрома" и пяти его партнерских компаний составляет 10% годового оборота, что является максимальной санкцией по польскому законодательству, заявил глава UOKiK Томаш Хрустный.

В UOKiK посчитали, что соглашения о финансировании строительства газопровода "Северный поток 2", заключенные "Газпромом" с пятью партнерами, давали им в обход антимонопольного законодательства Польши возможность стать владельцами акций проектной компании Nord Stream 2 AG, полностью принадлежащей сейчас российскому концерну. Ранее компании изучали возможность создания СП по проекту, однако им не удалось получить разрешение Польши. UOKiK считает, что стороны теперь просто видоизменили схему.

ПОЗИЦИИ ПАРТНЕРОВ

Решение UOKiK уже прокомментировали немецкие Uniper и Wintershall Dea, австрийская OMV, а также англо-голландская Shell. Так, в Shell РИА Новости заявили, что компания выражает несогласие с ним. "В настоящее время мы изучаем это решение и определяемся с дальнейшими шагами", — сказали в компании.

В свою очередь, в OMV подчеркнули: компания твердо убеждена, что соблюдает все применимые законы. А немецкая Uniper заявила, что не только не согласна с решением, но и рассматривает возможность его обжалования.

Компания объясняет: соглашения, заключенные между партнерами "Северного потока 2" и "Газпромом", не о совместном предприятии, а о финансировании и поэтому не подлежат уведомлению UOKiK в соответствии с польским законодательством о контроле за слияниями. Uniper также отметила, что принятие решения в случае обжалования может занять до 4-5 лет, и в это время штрафы не подлежат оплате.

Что касается Wintershall Dea, то компания объявила, что оставляет за собой право на ответные юридические действия. Комментарием французской Engie РИА Новости пока не располагает.

Сам "Газпром" уже также заявил о своей позиции. Он принципиально не согласен с решением UOKiK в отношении "Северного потока 2" и решением по штрафу, поэтому обязательно воспользуется правом на обжалование. "Газпром" подчеркнул, что проект реализуется не СП, а его дочерней компанией с привлечением заемного финансирования. Величина же штрафа говорит о желании Польши любыми средствами противодействовать проекту, считают в "Газпроме".

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода. Сейчас в США обсуждают расширение санкций против проекта.