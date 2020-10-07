ЯРОСЛАВЛЬ, 7 окт /ПРАЙМ/. Сотрудники газовой службы вынесли обездвиженную женщину из зоны возгорания, возникшей в связи с пожаром на территории воинской части в Скопинском районе Рязанской области, говорится в сообщении компании "Газпром газораспределение Рязанская область".

"В ходе выполнения работ по приостановке газоснабжения населенных пунктов в связи с пожаром на территории воинской части в Скопинском районе Рязанской области сотрудники АО "Газпром газораспределение Рязанская область" приняли участие в мероприятиях по эвакуации населения. Слесари Сергей Мохов и Сергей Ерошенко вынесли женщину, которая не могла передвигаться, из дома в зоне возгорания, и доставили к медицинским работникам", — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что все работы по прекращению подачи газа в населенные пункты были выполнены оперативно. Жителям, попавшим в зону отключения, рекомендуется перекрыть подачу газа к газоиспользующему оборудованию.

Ранее сообщалось, что около 13.20 мск на территории склада хранения боеприпасов Западного военного округа в районе населенного пункта Желтухино Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов. Перекрыта федеральная трасса "Каспий". Сообщалось, что снаряды разрываются каждые 5-10 секунд. К вечеру интенсивность снизилась примерно до одного разрыва в 10 минут. По последним данным медиков, пострадали восемь человек, пять из них госпитализированы.