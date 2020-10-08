ВАРШАВА, 8 окт — ПРАЙМ. Суды по решению польского антимонопольного органа UOKiK, оштрафовавшего российский "Газпром" и его партнеров по строительству "Северного потока 2", вероятно, не закончатся до запуска газопровода, считает польский экономист, бывший руководитель Польского агентства информации и иностранных инвестиций Славомир Майман.

Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал "Газпром" на сумму около 7,6 миллиарда долларов по делу "Северного потока 2", а европейских партнеров проекта — на общую сумму в 61 миллион долларов, заявил глава UOKiK Томаш Хрустный 7 октября. По словам Хрустного, речь идет о компаниях Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershall. Польский регулятор заявил, что готов к тому, что "Газпром" обжалует решение о штрафе.

"Наверное, так и будет. Это очень сложный процесс. И речь идет не о пяти злотых. Дело в судах может длиться годами", — заявил Майман РИА Новости, отвечая на вопрос, не считает ли он, что "Северный поток 2" уже начнет работать, а дело так и будет находиться в судах.

При этом он не видит возможности на практике добиться ликвидации проекта "Северный поток 2". "Если соответствующие власти признают, что имеет место непозволительная законом монополистическая практика, то можно приказать ликвидировать предприятие. Теоретически можно, но на практике я себе этого не представляю", — пояснил собеседник агентства.

"Польский антимонопольный орган применил конкретную букву закона. Это значит, что UOKiK выявил попытку создания монополии в договоренностях "Газпрома" и его западноевропейских партнеров. Решение имеет юридический характер, но не имеет бизнес-характера", — полагает Майман.

Тем не менее, он считает, что в случае проигрыша в судах "Газпрому" в итоге придется заплатить штраф, а инструментом принуждения здесь могут быть активы "Газпрома" в Польше. "Газпром имеет часть имущества на территории Польши. Можно теоретически себе представить такую ситуацию, что имущество "Газпрома" может быть изъято в счет задолженности", — сказал собеседник агентства.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.