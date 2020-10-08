МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Нефть к 2045 году несколько сократит свою долю в мировом энергобалансе, однако она все равно останется доминирующей и составит 27,5%, сообщает ОПЕК в своем ежегодном долгосрочном прогнозе World Oil Outlook (WOO).

"Нефть, как ожидается, останется доминирующим топливом, но с меньшей долей в энергобалансе, хотя она будет опережать долю газа и угля", — сообщается в докладе. Так, доля нефти изменится по сравнению с 2019 годом с 31,5% до 27,5%, газа — с 23,1% до 25,3%, угля — с 26,7% до 19,7%, остальная часть останется за атомом, водой и другими возобновляемыми источниками энергии.

Организация отмечает, что пандемия COVID-19 безусловно оказала широкое влияние на все секторы экономики, что скажется на спросе в отношении первичных источников энергии как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе. В результате, это может усилить фокус в обществе на стратегии энергетического перехода, а также изменить потребительское поведение, работу бизнеса и решения по инвестициям в энергетику.

В то же время, ОПЕК подчеркивает, что COVID не является единственным фактором влияния на будущее спроса: необходимо учитывать также демографические изменения, совершенствование технологий, законодательные изменения и экологическую политику стран. "Взаимодействие всех этих факторов по-разному влияет на различные регионы, а значит, необходимо сочетание различных источников энергии — доступных, экономически выгодных и устойчивых", — пишет организация.

Принимая во внимание все факторы, сообщает ОПЕК, ясно, что ископаемые виды топлива сохранят свою лидирующую роль в энергобалансе в промежутке между 2019 и 2045 годом. Так, спрос на первичные источники энергии вырастет с уровня 2019 года в 289 миллионов баррелей нефтяного эквивалента в сутки (н.э.), до 361 миллиона (то есть на 72 миллиона или на 25%).

Наиболее быстрые темпы роста среди ископаемых видов топлива при этом будут у газа. А единственным топливом, спрос на которое сократится, станет уголь. Но несмотря на это, в Индии его потребление будет расти в среднем на 2,6% в год. Наиболее же быстрые темпы роста среди всех источников энергии продемонстрируют ВИЭ (солнце, ветер и геотермальная энергия) — на 6,6% в год.