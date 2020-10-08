КИЕВ, 8 окт — ПРАЙМ. Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что против руководства компании возбуждено уголовное дело, обвинение касается госизмены.

"Дело касается деятельности менеджмента компании. Но трудно расследовать деятельность менеджмента без фамилии Коболев. Оно построено на обвинениях в государственной измене. Когда оно было открыто, я не знаю. Бумаги по этому поводу получил сегодня", — заявил Коболев в интервью "Громадському радио" ("Общественному радио").

Каким именно органом было возбуждено уголовное дело, Коболев не уточнил.

"Нам нечего скрывать. И по государственному аудиту по резерву долгов и по всем другим вопросам мы абсолютно открыты", — добавил глава "Нафтогаза".