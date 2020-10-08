"Газпром" обнаружил новый крупный источник газа
МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. "Газпром" открыл новую крупную газовую залежь на Ленинградском месторождении в Карском море, у побережья Ямала, следует из сообщения компании.
"На Ленинградском месторождении в Карском море получен приток дебитом около 600 тысяч кубометров в сутки. Он свидетельствует о значительных объемах газа в залежи", — сообщается в релизе.
"Это уже четвертое за два года крупное открытие компании на приямальском шельфе", — отмечает в связи с этим "Газпром".
Компания проведет подсчет новых запасов Ленинградского месторождения и представит эти данные в ФБУ "Государственная комиссия по запасам" для внесения в государственный баланс, также говорится в сообщении.
https://1prime.ru/energy/20201008/832135411.html