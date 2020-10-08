МОСКВА, 8 окт /ПРАЙМ/. Саудовская Аравия рассматривает возможность пересмотра плана ОПЕК+ на будущий год, который предусматривает увеличение добычи нефти этим альянсом почти на 2 миллиона баррелей в день, следует из сообщения газеты Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжает снижать добычу, но уже в меньшем объеме — на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года, а далее — на 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.

Исходя их сообщений источников издания, такая корректировка может понадобится вследствие возможного "неучтённого недостатка" глобального спроса на нефть из-за "второй волны" нового коронавируса, с одной стороны, и появления дополнительного предложения этого сырья, с другой.

"Саудовская Аравия рассматривает отмену плана ОПЕК увеличить добычу нефти в начале следующего года, сообщили высокопоставленные нефтяные советники страны, поскольку число случаев заражения коронавирусом в мире растет, а ожидаемое возвращение ливийской нефти грозит увеличением мировых запасов сырья", — говорится в сообщении газеты.

"Рынок не может принять дополнительные 2 миллиона баррелей в день", — также приводит газета слова одного из источников. Отмечается также, что окончательное решение по этому вопросу не было принято.