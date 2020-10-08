МОСКВА, 8 окт /ПРАЙМ/. Росприроднадзор совместно с компанией "Новатэк" создаст лабораторию на базе отделения ведомства на Камчатке, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

"Мы считаем, что в регионе должен быть создан полноценный экологический мониторинг с хорошей лабораторией. Провели переговоры о сотрудничестве с компанией "Новатэк". Я лично договорилась с ее руководителем Леонидом Михельсоном о том, что на базе Росприроднадзора на Камчатке будет создана лаборатория, которая сможет брать анализы и делать их эффективно и качественно", — сообщила Радионова в своем аккаунте в Instagram.