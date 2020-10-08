КАИР, 8 окт /ПРАЙМ/. Периодическая приостановка добычи и экспорта нефти из Ливии с 2013 по 2020 годы привела к убыткам, превышающим 180 миллиардов долларов, заявил в четверг глава Центрального банка Ливии Садик аль-Кабир.

"Приостановка добычи и экспорта нефти в период с 2013 по 2020 годы более всего повлияла на экономику страны, это привело к убыткам, превышающим 180 миллиардов долларов", — сказал аль-Кабир в ходе доклада о деятельности Центробанка депутатам Палаты представителей, заседающей в Триполи.

"Если доходы от продажи нефти в 2012 году составляли 53,2 миллиарда долларов, то в 2016 году сумма, получаемая страной за экспорт "черного золота", снизилась до 4,8 миллиарда долларов", — добавил глава Центробанка.

В последний раз большинство нефтяных месторождений и портов Ливии были закрыты с января из-за блокировки нефтяных объектов на фоне военных действий.

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар 18 сентября заявил о возобновлении добычи и экспорта нефти из портов Ливии. На следующий день Национальная нефтяная корпорация Ливии (National Oil Corporation, NOC) объявила, что снимает режим чрезвычайной ситуации на месторождениях и в портах.

В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживают Турция и Катар, а ЛНА — Египет и ОАЭ. В российском МИД заявляли, что целью усилий в Ливии должно быть восстановление суверенитета и государственности страны.