МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Россия и Германия договорились подписать меморандум о совместных исследованиях по производству энергии с помощью новых "зеленых" технологий, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью в рамках Мировой энергетической недели (World Energy Week LIVE).

Министр отметил, что страны пытаются создать свою систему энергобезопасности, которая как правило основана на других источниках энергии: солнце, ветер. Также, по словам Новака, сейчас актуальна тема водородной энергетики, и Россия уделяет этому особое внимание.

"Мы, Россия, как поставщик энергии в принципе готовы в будущем являться поставщиком энергии и по новым технологиям, поэтому мы готовы участвовать в таких разработках совместно с другими странами. У нас, кстати, недавно были переговоры и встреча с нашими германскими партнерами, договорились подписать соответствующий меморандум о том, чтобы проводить совместные исследования в этом направлении, поэтому мы здесь также для Европы готовы быть в том числе и партнерами в возобновляемых источниках энергии, водороде", — сказал Новак.

Министр отметил, что необходимо быть в тренде изменений и иметь соответствующие технологии.