МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. "Газпром нефть" запустила в Ярославской области первую автозаправку, которая в своей работе использует электроэнергию, в том числе, от солнечных батарей, сообщила пресс-служба компании.

Как отмечает компания, солнечная электростанция мощностью 5 кВт днем используется в качестве основного источника электроэнергии и позволяет обеспечить до 5% эксплуатационных потребностей АЗС в год. Энергосистема состоит из 16 солнечных модулей российского производства, оборудование адаптировано под климатические особенности региона.

"Использование технологий "зеленой" энергетики позволяет снижать нагрузку на городские сети, что в свою очередь, уменьшает воздействие на окружающую среду при генерации электроэнергии. Кроме того, с учетом эксплуатационного срока солнечных панелей экономический эффект от их внедрения может достигать до 7 миллионов рублей на одну АЗС", — приведены в сообщении слова директора по региональным продажам "Газпром нефти" Александра Крылова.