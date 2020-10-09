СУХУМ, 9 окт /ПРАЙМ/. Министр экономики Абхазии Кристина Озган по итогам двухсторонней встречи в Москве с заместителем министра энергетики РФ Евгением Грабчаком сообщила, что определен оператор и схема поставок электричества в Абхазию во время ремонта Ингурской ГЭС.

"Российской стороной определен оператор и предложена техническая схема поставок, которая позволит обеспечить необходимую республике потребность электроэнергии на весь период ремонтных работ. Финансовую сторону вопроса еще предстоит обсуждать. Но уже сегодня можно с уверенностью резюмировать, что в период кризиса Абхазия не останется без света – и это самое главное. Формат встречи позволил специалистам РУП "Черноморэнерго" напрямую обсудить механизмы осуществления перетока электроэнергии", — цитирует Озган пресс-служба минэка Абхазии.

Как уточнили в ведомстве, абхазской стороне переданы результаты технического аудита, проведенного в августе этого года с выводами о техническом состоянии передающих и распределительных сетей, с маршрутизацией решения вопросов по степени важности и приоритетности.

"По предварительной оценке, стоимость мероприятий, направленных на решение этих проблем, составит порядка 4,7 миллиарда рублей", — сказала Озган.

Ингурская ГЭС — крупнейшая гидроэлектростанция в регионе, на долю которой приходится определенная часть энергоснабжения Абхазии. Плотина находится на контролируемой властями Грузии территории, а машинные залы, четыре перепадные ГЭС и Галское водохранилище — на территории Абхазии.

Ранее сообщалось, что ремонт деривационного тоннеля, длина которого составляет 15 километров (10 километров находится в Грузии, а 5 километров в Абхазии — ред.) будет длиться несколько месяцев.