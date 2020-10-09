ВАШИНГТОН, 9 окт /ПРАЙМ/. США и Румыния подписали проект межправительственного соглашения о сотрудничестве в расширении и модернизации мирной атомной программы этой страны, говорится в сообщении минэнерго США, распространенном в пятницу.

"Это историческое соглашение заложит основу для Румынии в использовании американского опыта и технологий с многонациональной командой в строительстве третьего и четвертого реакторных блоков атомной электростанции "Чернавода" и ремонте первого реакторного блока", — сказано в сообщении.

АЭС "Чернавода" — единственная в Румынии атомная электростанция. Имеет два реактора мощностью по 700 МВт, которые производят около 18% потребляемой в стране электроэнергии. В 2015-2016 годах предполагается ввести в строй еще два блока этой АЭС, также по 700 МВт, что потребует от инвесторов, семи румынских и международных компаний, вложений в размере 4 миллиардов евро.