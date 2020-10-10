МЕХИКО, 10 окт — ПРАЙМ. Федеральная прокуратура Бразилии требует остановить действие экологической лицензии на строительство атомной электростанции Ангра-3, выданной госкомпании Eletronuclear Бразильским институтом окружающей среды и возобновляемых природных ресурсов Ibama, в связи с неисполнением подрядчиком социальных и экологических обязательств.

"(Федеральная прокуратура) просит объявить лицензию на строительство Ангра-3 недействительной, а Ibama — не выдавать новых лицензий до решения существующих проблем", — говорится в коммюнике на сайте ведомства.

По информации прокуратуры, господрядчик уклоняется от исполнения обязательств по финансированию экологических учреждений и программ регионального развития, хотя это было условием выдачи разрешения на строительство.

Ведомство также потребовало от Eletronuclear и Ibama представить обновленный экологический план, продемонстрировать выполненные по действующему плану работы и выплатить штраф "за коллективный моральный ущерб" в размере 5,4 миллиона долларов.

В феврале стало известно, что российская госкорпорация "Росатом" изучает перспективы участия в строительстве АЭС "Ангра-3" в бразильском штате Рио-де-Жанейро. Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявлял, что Россия предлагает бразильским партнерам свои решения по достройке АЭС "Ангра", но однозначного ответа на тот момент не было.