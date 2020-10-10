АНКАРА, 10 окт — ПРАЙМ. Турция выпустила очередное международное оповещение НАВТЕКС (Navtex) о продлении сроков геологоразведки месторождений углеводородов к юго-западу от Кипра, теперь — до 9 ноября, информирует управление океанографии, гидрографии и навигации военно-морских сил Турции.

Разведку месторождений углеводородов в этом районе проводит турецкое исследовательское судно Barbaros Hayreddin Pasa, которое сопровождается двумя другими кораблями.

В последнее время резко обострились отношения между Афинами и Анкарой. Это связано с тем, что турецкое исследовательское судно Oruç Reis проводило сейсмические исследования в Восточном Средиземноморье в районе, который Греция считает своей исключительной экономической зоной (ИЭЗ). Вооруженные силы Греции были приведены в повышенную боевую готовность. Турция начинала также исследования в районе, который Кипр считает своей ИЭЗ.

Вскоре после того, как Анкара вывела Oruç Reis и военные корабли из Восточного Средиземноморья, министерство иностранных дел Греции 22 сентября сообщило о договоренности возобновить зондирующие контакты с Турцией, прерванные в 2016 году, и в ближайшее время провести 61-й раунд контактов.