КРАСНОДАР, 10 окт /ПРАЙМ/. Суд на Кубани принял решение о заключении под стражу топ-менеджера электросетевой компании, подозреваемого в обещании посредничества в даче взятки, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.

В пятницу СУСК сообщило о возбуждении уголовного дела в Краснодаре в отношении заместителя руководителя электросетевой компании, который подозревается в обещании посредничества в даче взятки. По данным следствия, топ-менеджеру стало известно, что в отношении его подчиненного проводится доследственная проверка, и он предложил коллеге оказать содействие в передаче 10 миллионов рублей должностным лицам за непривлечение того к уголовной ответственности. Тот согласился с предложением своего руководителя и сообщил о предложении в органы СК, сообщало ведомство.

На следующий день, по данным СУСК, следователи совместно с оперативниками регионального УФСБ провели обыски в служебном кабинете и дома у подозреваемого, в ходе которых изъяли более 20 миллионов рублей, 100 тысяч долларов США, порядка десяти дорогостоящих часов люксовых брендов и документацию.

"Сегодня судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу" — сообщила в субботу пресс-служба СУСК.