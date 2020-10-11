МИНСК, 11 окт — ПРАЙМ. На Белорусской АЭС успешно состоялся пуск ядерного реактора ее первого энергоблока, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства энергетики Белоруссии.

"В соответствии с графиком сооружения БелАЭС, на первом энергоблоке успешно запущена цепная реакция, реакторная установка выведена на минимально контролируемый уровень мощности", — говорится в сообщении пресс-службы. Таким образом, по данным минэнерго республики, положено начало жизненного цикла реактора.

Минимально контролируемый уровень мощности (МКУ) — это уровень, достаточный для контроля за самоподдерживающейся управляемой цепной ядерной реакцией. Выход на МКУ означает пуск реактора.

Как сообщили в ведомстве, в ближайшее время на первом энергоблоке БелАЭС проведут комплекс исследований, которые позволят подтвердить надежность всей системы ядерно-физического контроля и ядерной безопасности реакторной установки. Следующим этапом станет энергетический пуск первого энергоблока с включением в энергосистему страны.

Белорусская АЭС — крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран передовой российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности.

Первую электроэнергию на БелАЭС планируется выработать в четвертом квартале этого года. Ввод энергоблока №1 в промышленную эксплуатацию запланирован на первый квартал 2021 года, ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока №2 запланирован на 2022 год.