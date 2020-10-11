МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Россия к 2025 году сможет производить свыше 68 миллионов тонн сжиженного природного газа в год и в перспективе нарастить свою долю на мировом рынке СПГ до 25%, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Россия, уверенно лидирующая в мировом энергетическом секторе по запасам, добыче и экспорту газа, будет активно заниматься удовлетворением мирового спроса на СПГ. По итогам 2019 года Россия произвела более 40 миллиардов кубических метров газа в виде СПГ, что на 49% больше, чем годом ранее", — сказал Новак в видеообращении, подготовленном для конференции LNG Producer-Consumer Conference 2020.

"К 2025 году общая мощность наших проектов составит более 68 миллионов тонн в год. В перспективе доля России на глобальном рынке СПГ может достигнуть четверти от общемирового показателя", — добавил министр.

Он отметил, что природный газ является наиболее экологически перспективным среди традиционных энергоносителей и, наряду с возобновляемыми источниками энергии, способен в ближайшие десятилетия обеспечить решение актуальных задач по сокращению выбросов парниковых газов.

"За последнее десятилетие потребление СПГ в мире росло в 4 раза быстрее, чем добыча природного газа. За это же время число импортирующих стран увеличилось более чем в 2 раза. По прогнозам, к 2030 году мировой спрос на СПГ возрастет до 580 миллионов тонн, а доля СПГ в мировой торговле газом увеличится с 35% в 2017 году до 52% к 2035 году", — сказал Новак.

Потенциал же России на мировом рынке СПГ подкрепляется рядом факторов, продолжил министр. Так, у РФ наибольшая в мире ресурсная база — около 20% всех доказанных запасов. При этом Россия географически близка как к Европе, так и к Азии, что позволяет в кратчайшие сроки доставлять СПГ до потребителя. Наконец, большой потенциал страна видит в развитии Северного морского пути, который в будущем станет ключевым транспортным маршрутом, соединяющим российские арктические проекты с рынками и Европы, и Азии.