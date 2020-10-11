МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. "Новатэк" видит серьезную задержку в принятии инвестиционных решений (FID) в отношении производства сжиженного природного газа (СПГ) во всём мире, которая через несколько лет может привести к нежелательному как для производителей, так и потребителей росту цен на газ, заявил глава компании Леонид Михельсон в видеообращении, подготовленном для конференции LNG Producer-Consumer Conference 2020.

"Участники рынка в 2020 году стали заключать гораздо меньше долгосрочных контрактов. Потребители, ориентируясь на индикаторы TTF, JKM, не готовы контрактоваться на долгосрочные периоды по ценам, отражающим затраты на новые проекты. Но для привлечения проектного финансирования и ввода новых мощностей такие контракты необходимы", — сказал Михельсон.

"В результате мы видим серьезную задержку в принятии инвестиционных решений. Если многие проекты будут отложены, то через несколько лет цены (на газ — ред.) взлетят. Данная ситуация нежелательна ни для потребителей, ни для производителей", — добавил он.

Глава "Новатэка" при этом добавил, что при реализации его следующего крупнотоннажного проекта — постройки завода "Арктик СПГ 2" — планируется соблюсти баланс краткосрочных и долгосрочных проектов. Сам же проект будет на 80% ориентирован на рынки Азии, напомнил Михельсон.

"Долгосрочные контракты позволяют привлекать проектное финансирование, и это обеспечивает стабильные рост рынка СПГ. В свою очередь, краткосрочные контракты дают гибкость потребителю", — заключил он.