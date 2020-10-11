МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Производителям сжиженного природного газа необходимо развивать своповые поставки, чтобы снизить транспортные издержки и обеспечить конкурентные цены, которые позволят многим странам нарастить потребление СПГ, заявил глава "Новатэка" Леонид Михельсон.

"Важнейшая задача производителей СПГ сегодня — обеспечить конкурентные цены по сравнению с другими источниками энергии. Снижение себестоимости и сжижения, и поставки СПГ позволит многим экономикам значительно нарастить его потребление", — сказал Михельсон в видеообращении, подготовленном для конференции LNG Producer-Consumer Conference 2020.

"Для оптимизации транспортных затрат необходимо развивать своповые поставки. Эту работу мы сможем провести только вместе, объединив усилия и производителей, и потребителей. Наше сотрудничество позволит природному газу занять значительную долю в энергобалансе и обеспечить снижение воздействия на климат", — добавил он.

"Новатэк" при этом и сам развивает логистику своих поставок: строит перевалочные комплексы на Камчатке и в Мурманске, которые должны стать крупными хабами с собственными ценовыми индексами. Кроме того, уже сейчас компания может поставлять СПГ по восточному направлению Северного морского пути на рынки Азии с мая (за девять дней до Берингова пролива), а с совершенствованием ледокольного флота надеется, что в этом десятилетии станет доступной круглогодичная навигация.

Также глава "Новатэка" в обращении отметил, что мировое сообщество сегодня ставит перед энергетической отраслью масштабные цели: не только обеспечить постоянно растущий спрос, но и максимально снизить нагрузку на климат. В этой связи рост доли потребления газа в энергобалансе будет играть ключевую роль до 2035-2040 годов, подчеркнул он.

"Для стран с растущими экономиками, где до сих пор велика доля угля, переход на газ является единственной возможностью снизить влияние на экологию, не ограничивая свой экономический рост. Но этому препятствует позиция отдельных финансовых институтов, которые недооценивают роль газовой генерации в сокращении выбросов. В ближайшие годы финансирование СПГ-отрасли должно быть приоритетом экологически ответственных инвесторов", — заключил Михельсон.