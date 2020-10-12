МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Больше всего дизельного топлива на свои среднемесячные зарплаты могут купить жители Ямало-Ненецкого автономного округа, а меньше всего – жители Ивановской области, разница в цене в разных регионах превышает 30%, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. Новак: рост розничных цен на бензин и дизтопливо с начала года держится в рамках инфляции

ЦЕНЫ НА ДИЗТОПЛИВО

По оценкам экспертов, в 2020 году в России цены на дизельное топливо оставались довольно стабильными. По состоянию на вторую половину сентября, средние потребительские цены на дизтопливо в целом по стране составили 48,02 рубля за литр, что на 0,6% выше, чем на конец 2019 года.

Впрочем, динамика и уровень цен на дизельное топливо существенно отличается в разных регионах страны. Разница в ценах на дизельное топливо между максимумом и минимумом превышает 30%. При этом следует учитывать, что уровень цен на АЗС не всегда свидетельствует о доступности дизельного топлива для населения, так как уровень заработных плат также существенно отличается в разных регионах страны.

Для оценки доступности дизельного топлива для населения в регионах РФ эксперты РИА Новости рассчитали объем дизельного топлива, который могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители разных регионов России, и составили рейтинг регионов по доступности дизельного топлива для населения.

Рейтинг строился на основе ранжирования регионов по количеству дизельного топлива, которое может приобрести житель того или иного субъекта РФ на среднюю в регионе чистую заработную плату. Количество дизельного топлива, доступное на чистую заработную плату, определялось путем деления среднемесячной зарплаты в регионе за период с июля 2019 года по июнь 2020 года за вычетом НДФЛ на средние в регионе потребительские цены на дизельное топливо во второй половине сентября 2020 года.

В ЛИДЕРАХ – СЕВЕРА И МОСКВА

Результаты рейтинга свидетельствуют, что наиболее доступное дизельное топливо в Ямало-Ненецком автономном округе. Здесь на среднемесячную зарплату можно купить 1875 литров дизельного топлива. В число лидеров также входят Москва и Чукотский автономный округ, где жители на среднюю зарплату могут купить более 1,6 тысячи литров дизельного топлива. Еще в девяти регионах на среднемесячную зарплату доступно более тысячи литров дизельного топлива.

В числе лидеров по доступности дизельного топлива преимущественно регионы Крайнего Севера и Дальнего Востока. Кроме них в первую двадцатку рейтинга входят только Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области.

ДЕЛО В ЗАРПЛАТАХ

Анализ результатов рейтинга показывает, что основным фактором, влияющим на доступность дизельного топлива, являются не столько цены, сколько уровень зарплат. Среди регионов из первой двадцатки рейтинга только у двух (в Москве и Московской области) цены на дизельное топливо ниже среднероссийских, а в остальных выше, причем во многих из них довольно существенно.

В регионах из нижней части рейтинга цены на дизельное топливо, напротив, преимущественно ниже средних по стране. Меньше всего дизельного топлива на среднемесячную зарплату могут купить жители Ивановской области (527 литров) и Карачаево-Черкесской Республики (528 литров). При этом необходимо отметить, что уровень цен на дизельное топливо в данных субъектах РФ ниже общероссийского более чем на 1 рубль за литр.

Еще в четырех регионах на среднюю заработную плату можно купить менее 550 литров дизельного топлива.

Самое дешевое дизельное топливо продается в Чеченской Республике, Республике Северная Осетия — Алания и в Республике Ингушетия, где литр стоит менее 45 рублей, в то время как в целом по стране средняя цена дизельного топлива составляет 48,02 рубля за литр.

Самое дорогое дизельное топливо – более 55 рублей за литр – в Республике Саха (Якутия), Чукотском автономном округе, Магаданской области, Камчатском крае и Сахалинской области. Однако по доступности дизельного топлива данные регионы входят в первую десятку, что обусловлено высоким уровнем заработных плат.

Эксперты РИА Новости не ожидают до конца года существенных колебаний цен на дизельное топливо. При этом кардинальное изменение доходов населения в четвертом квартале в ту или иную сторону также вряд ли случится. В связи с этим можно предположить, что доступность дизельного топлива в регионах России в конце 2020 года будет как минимум не ниже, чем в сентябре.