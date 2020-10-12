МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по иску Росприроднадзора взыскал с компании "РН-Юганскнефтегаз", крупнейшей нефтегазодобывающей структуры "Роснефти", более 243 миллионов рублей за причинение вреда лесу, следует из опубликованного решения суда.

Как установило природоохранное ведомство, в июне и декабре 2018 года на водоводе от Малобалыкского месторождения нефти произошли инциденты, в результате которых участок леса площадью больше 8 гектаров оказался загрязнен так называемой подтоварной водой – водой с содержанием нефтепродуктов. Пробы показали превышение содержания нефтепродуктов в 24,2 раза, хлорид-ионов – более чем в 244 раза.

Как заявил в суде истец, разлив подтоварной воды привел к прекращению роста деревьев, деградации почвенного покрова, уничтожению лесной и почвенной растительности полностью. "Живой напочвенный покров болотной растительности красного цвета, не жизнеспособный, что свидетельствует о полной гибели лесного участка", — говорится в судебном акте.

Ответчик иск не признал. По словам представителя "РН-Юганскнефтегаза", площадь загрязнения ведомством не доказана. Кроме того, ответчик заявил, что возмещение вреда станет для него двойным наказанием, так как в июне Нефтеюганский районный суд ХМАО — Югры уже обязал компанию восстановить естественное состояние лесного участка путем проведения его рекультивации.

Суд первой инстанции, однако, указал, что устранение последствий нарушения лесного законодательства и возмещение причиненного вреда — это самостоятельные действия, которые прямо предписаны законом, и полностью удовлетворил иск Росприроднадзора.

"РН-Юганскнефтегаз" — ключевой актив ПАО "НК "Роснефть", на долю которого приходится порядка 30% всей добычи компании.