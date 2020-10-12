МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Строительство четвертой линии завода сжиженного природного газа (СПГ) "Ямал СПГ" находится на завершающей стадии, идет подключение ее оборудования к факельной системе, заявил зампред правления "Новатэка" Марк Джитвэй в ходе конференции Flame, проходящей в этом году в режиме онлайн.

"Строительство четвертой линии "Ямала СПГ" находится на финальной стадии. Мы подключаем ее сейчас к факельной системе проекта", — сказал он. "Новатэк" на условиях "спота" поставил первую партию СПГ в ОАЭ

Джитвэй напомнил, что компания надеется запустить линию в эксплуатацию до конца года, а будущую продукцию с нее продавать на спотовом рынке или по краткосрочным контрактам.

"Ямал СПГ" — российский проект по сжижению природного газа на базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционеры — "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта запущены три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая (16,5 миллиона тонн в год), но фактическая мощность завода выше. В 2019 году завод произвел 18,4 миллиона тонн СПГ.

Четвертая линия, строящаяся по собственной технологии "Новатэка", подразумевает мощность еще почти на 1 миллион тонн.