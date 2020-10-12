МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Возобновление спроса на газ в Европе закономерно привело к росту цен, что, по мнению аналитиков, чревато активной экспансией США на европейском газовом рынке. Однако опрошенные "Прайм" эксперты не видят в этой ситуации негатива для России, скорее наоборот. При этом "Газпрому" все же стоит опасаться конкуренции, но не из-за океана. Цена на газ в Европе на хабе TTF превысила $150 за тысячу кубометров

Спрос на газ в Европе начал восстанавливаться, карантинные ограничения постепенно снимаются, да и зима скоро — пора заполнять газовые хранилища. На этом фоне цены на "голубое топливо" в Европе пошли в рост и могут сделать поставки американского СПГ снова прибыльными, пишет "Коммерсант".

Спотовые цены в Западной Европе, на голландском газовом хабе TTF, превысили 186,3 доллара за 1 тысячу кубометров, а фьючерсы на ноябрь уже выше 187 долларов. В Центральной Европе — на немецком хабе NCG — цены чуть ниже: спот на 12 октября — 182 доллара за 1 тысячу кубометров, ноябрьские контракты торгуются на уровне в 186,3 доллара за 1 тысячу кубов.

Это максимальные цены на газ с начала декабря прошлого года. Сегодняшние цены намного выше минимумов мая 2020 года, когда за тысячу кубометров давали только $34 доллара, пишет издание. По его оценке, это может привести к тому, что в перспективе поставки сжиженного природного газа из США могут стать прибыльными.

Теперь рынок ожидает, что в ноябре стоимость голубого топлива вернется к прошлогодним значениям. И этот уровень уже позволит американским производителям СПГ покрыть расходы на сжижение, а также перевозку до Европы.

ИЗЛИШНИЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ

В краткосрочной перспективе рос цен на газ в Европе для России, также, как и для других стран-экспортеров газа — положительный сигнал. Но в более далекой перспективе на этот рынок неизбежно придут конкуренты, уверены опрошенные "Прайм" эксперты. "Новатэк" растет вслед за ценами на природный газ

"Конкуренция на европейском газовом рынке вновь активизируется. При цене 120-140 долларов за тысячу кубов экспорт американского СПГ в Европу вновь становится экономически целесообразным. Это означает, что если не случится резкого роста спроса из-за погоды, цены могут несколько снизиться относительно текущего уровня", — считает старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Однако для "Газпрома" это не повод для беспокойства.

"Если спрос увеличится, то российская компания просто нарастит поставки газа туда, используя свои свободные мощности. Другое дело, если спроса в Европе не будет — это хуже, ведь с конкурентами можно бороться, а с низким спросом нельзя", — объясняет старший аналитик по нефтегазовому сектору банка "Уралсиб" Алексей Кокин.

Для "Газпрома" сегодня основная проблема — не столько объёмы, сколько цены. Период сверхвысоких цен на газ в Европе прошёл, считает Маринченко. Теперь "Газпрому" придётся учиться больше зарабатывать на внутреннем рынке, в том числе за счёт снижения издержек и оптимизации программы капитальных вложений.

При этом компания сможет защитить свою долю рынка в Европе за счет спотовых продаж через электронную торговую платформу и предоставления все более гибких условий своим покупателям за счет низкой себестоимости российского трубопроводного газа, добавляет он.

СЛАБАЯ КОНКУРЕНЦИЯ

Между тем, цены на газ потихоньку начали расти не только в Европе, но и во всем мире. В ближайшее время спрос, а значит и цены вырастут в США. В первую очередь, конечно, за счет падения добычи и сезонных факторов, а потом на стоимости газа отразятся и высокие цены на него в Европе и Азии. И этот рост очень вреден экономике США, считают эксперты.

Дело в том, что если газ стоит дорого, то трейдерам приходится его дорого покупать, затем дорого сжижать и продавать. "Этот факт достаточно жестко давит на возможность наращивать американский экспорт и не дает развиваться этому направлению", — объясняет директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов

К тому же, американцам намного выгоднее продавать газ в Азию, где цены традиционно выше европейских, поэтому большая часть их газа пойдет именно туда, добавляет он. Что касается конкуренции в Европе, то "Газпрому" следует больше опасаться своих соотечественников.

В ТРУБЕ СИЛА

Речь идет о "Новатэке" — российской компании, в основном занимающейся добычей, переработкой и экспортом СПГ за рубеж.

"Об этом говорят меньше, но конкуренция с этой стороны тоже есть. Газ "Новатэка" ближе к Европе, чем американский СПГ. И не секрет, что эта российская компания тоже возит свой газ танкерами в европейские страны", — отмечает Правосудов.

К слову, в 2019 году Россия увеличила экспорт СПГ в Европу на 10,5 млн тонн в основном за счет поставок "Новатэка" с завода "Ямал СПГ". Прирост экспорта СПГ из США в Европу был немногим меньше — более 10 млн тонн. В общей сложности, в 2019 году экспорт СПГ из России вырос на 11 млн тонн и тоже за счет запуска двух линий завода "Ямал-СПГ" и завода "Криогаз-Высоцк", принадлежащих "Новатэку".

Пока "Новатэк" в первую очередь ориентируется на покупателей азиатского рынка, так как там выше цены, да и акционеры компании — азиаты. Однако экспорт газа в те страны выгодно осуществлять только летом, когда танкера-газовозы могут пройти по "Северному морскому пути" (СМП), объясняет Правосудов.

До тех пор, пока не появится возможность осуществлять круглогодичную навигацию по СМП, "Новатэк" будет вынужден возить газ в Европу.

Конечно, объемы газа "Новатэка" не могут конкурировать с трубопроводным газом "Газпрома" настолько сильно, чтобы серьезно сократить его долю на европейском рынке. Скорее всего, "Новатэк" нацелится не на вытеснение каких-то существующих объёмов, а будет покрывать новые объемы, отмечает Кокин. Да и на европейском рынке компании выглядят как союзники в борьбе против экспансии из других стран.

В целом, при сохранении или росте цен на газ в Европе в ближайшее время, учитывая долгосрочные контракты "Газпрома" и вероятный рост спроса на газ в регионе — перспектива за трубой, делают вывод эксперты.