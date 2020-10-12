ВАРШАВА, 12 окт — ПРАЙМ. Польская нефтегазовая компания PGNiG подписала инвестиционное соглашение с Energy Resources of Ukraine (ЕСВ) о реализации совместного проекта разведки и добычи природного газа на Украине, говорится в сообщении польской компании.

"Соглашение устанавливает общие рамки сотрудничества и предусматривает график дальнейших работ по проекту, расположенному недалеко от польской границы на Украине", — говорится в сообщении.

Отмечается, что производственный потенциал месторождения, где планируется добыча "подтверждается результатами геологических исследований, проведенных PGNiG, которые показывают корреляцию его геологических структур с Пшемыслем, крупнейшим месторождением природного газа в Польше".

При этом для обеспечения финансовой защиты совместного проекта PGNiG и ЕСВ были начаты переговоры с Международной корпорацией финансирования развития США и Польской корпорацией страхования экспортных кредитов (KUKE).

"У нас есть все необходимые технологии и оборудование, а наши сотрудники обладают знаниями и опытом, накопленными за 60 лет разведки и добычи в районе Жешува. Это создает прочную основу для успеха проекта. Мы рады возможности расширить нашу деятельность по разведке и добыче на новых рынках с надежным деловым партнером", — заявил председатель правления PGNiG Ежи Квечиньский.