Замглавы Минэнерго России Бондаренко заболела COVID-19
МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Заместитель министра энергетики России, статс-секретарь Анастасия Бондаренко заболела COVID-19, сообщило Минэнерго РФ.
"Друзья, берегите себя. У нас заболела Анастасия Бондаренко", — говорится в посте ведомства в Instagram. В пресс-службе Минэнерго подтвердили РИА Новости, что речь идёт о коронавирусе.
Ранее в августе COVID-19 переболел министр энергетики РФ Александр Новак.
https://1prime.ru/energy/20201012/832150968.html