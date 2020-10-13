МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что добыча газа в России в 2020 году снизится на 100 миллиардов кубометров, но продолжит расти в ближайшее десятилетие, говорится в ежегодном докладе агентства World Energy Outlook.

По данным Росстата, добыча газа в РФ в 2019 году составила около 738 миллиардов кубов, при этом добыча природного газа выросла на 0,8%, до 644 миллиардов кубометров, а ПНГ — на 6,9%, до 94,7 миллиарда кубометров.

"Ожидается, что в 2020 году добыча газа в России упадет почти на 100 миллиардов кубометров, однако восстановление экономики, дополнительные объёмы поставок трубопроводного газа, особенно в Китай, и расширение мощностей (по производству — ред.) СПГ будут способствовать возвращению к росту добычи на протяжении следующего десятилетия", — говорится в материале.

МЭА допускает рост дефицита на рынке газа после 2025 года и отмечает, что в таких условиях Россия останется в выигрыше. "При господдержке стратегических проектов в сфере трубопроводного газа или СПГ, Катар и Россия имеют хорошие возможности для обеспечения долгосрочного роста предложения в условиях пост-Covid-19, особенно учитывая их доступ к огромным запасам недорогих ресурсов", — полагает агентство.

Быстро восстановится добыча газа после пандемии и в США. Уже в 2022 году она превысит свой пик, достигнутый в 2019 году, считает МЭА. Однако в долгосрочной перспективе на фоне пониженной оценки внутреннего спроса в США и ожидаемого переизбытка на мировом рынке, добыча газа в стране выйдет на плато и начнет падать уже примерно в 2030 году — раньше, чем прогнозировалось в прошлогоднем докладе.

В целом, агентство прогнозирует падение добычи газа в мире в 2020 году примерно на 200 миллиардов кубометров с уровня 2019 года в 4,089 триллиона кубометров. В 2030 году МЭА в своем базовом сценарии ожидает мировую добычу на уровне 4,613 триллиона кубов. Отмечается, что этот прогноз был понижен примерно на 100 миллиардов кубов по сравнению с прошлогодним докладом.