МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Французская нефтегазовая компания Total и американская Google Cloud совместно разработали инновационный инструмент на основе искусственного интеллекта Solar Mapper для точной и быстрой оценки потенциала солнечной энергии в домах, говорится в сообщении Total.

Изначально Solar Mapper будет применяться в Европе, а затем и по всему миру.

"Solar Mapper позволит Total быстрее размещать солнечные панели на крышах домов, чтобы предоставлять своим клиентам более доступную солнечную энергию. Объединив опыт Total в области солнечной энергетики с опытом Google Cloud в области искусственного интеллекта и баз данных, мы смогли вместе разработать привлекательное и инновационное предложение всего за 6 месяцев", — отмечается в сообщении.

Отмечается, что Solar Mapper для оценки использует совершенно новые алгоритмы искусственного интеллекта. В случае с Францией Solar Mapper обеспечивает более 90% географического покрытия, позволяя гораздо большему количеству людей оценить потенциал солнечной энергии для своих домов с большей точностью, чем раньше.

"Solar Mapper способствует стремлению группы стать мировым лидером в производстве возобновляемых источников энергии и вместе с обществом достичь нулевых выбросов к 2050 году", — добавляет компания.

Французская Total — одна из крупнейших нефтегазовых компаний в мире. Штат сотрудников Total насчитывает около 100 тысяч человек более чем в 130 странах. Google Cloud — предоставляемый компанией Google набор облачных служб.