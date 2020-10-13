БЕЛГРАД, 13 окт — ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич сообщил послу России Александру Боцан-Харченко, что Белград полностью завершит строительство газопровода от границы Болгарии до границы Венгрии до конца 2020 года.

Глава сербского государства принял российского посла в Генеральном секретариате (резиденции президента) в Белграде.

"Они обсудили актуальные вопросы сербско-российских отношений и двустороннего сотрудничества, особенно о реализации конкретных договоров и совместных проектов в области энергетики. В связи с этим президент Вучич оповестил посла Боцан-Харченко, что Сербия полностью завершит газопровод до конца года", — сообщила администрация сербского лидера.

Президент Сербии Вучич в январе заявил РИА Новости, что Сербия надеется до конца 2020 года получить первый газ из "Турецкого потока". В конце декабря 2019 года была завершена укладка труб сербского продолжения газопровода "Турецкий поток" от границы Болгарии до Венгрии.

"Турецкий поток" — экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность — 31,5 миллиарда кубометров газа в год. Коммерческие поставки по газопроводу начались 1 января 2020 года. Торжественная церемония открытия "Турецкого потока" состоялась 8 января в Стамбуле в присутствии президентов России и Турции.