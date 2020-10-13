МОСКВА, 13 окт /ПРАЙМ/. Добыча нефти в крупнейших нефтегазодобывающих регионах США, значительная часть производства которых представляет сланцевую нефть, в ноябре снизится по сравнению с текущим месяцем на 121 тысячу баррелей в день, или на 1,5%, до 7,692 миллиона баррелей, прогнозирует управление энергетической информации (EIA) минэнерго страны.

При этом самое большое снижение добычи ожидается на месторождении Eagle Ford — на 34 тысячи, до 1,014 миллиона баррелей в день, на Niobrara — на 28 тысяч, до 578 тысяч баррелей в сутки, на Bakken — на 22 тысячи, до 1,163 миллиона баррелей в день. Добыча на Anadarko сократится на 19 тысяч, до 404 тысяч баррелей в день, на Permian — на 17 тысяч, до 4,365 миллиона баррелей в день.

Наименьшее снижение прогнозируется на месторождении Appalachia — на 1 тысячу, до 133 тысяч баррелей в сутки. EIA также ожидает, что добыча на Haynesville не изменится и останется на уровне в 35 тысяч баррелей в день.

EIA также ожидает в ноябре общего сокращения добычи газа на всех этих месторождениях на 617 миллионов кубических футов, до 81,785 миллиарда кубических футов.

Также, согласно данным EIA, общее число незавершенных скважин на месторождениях крупнейших нефтегазодобывающих регионов США в сентябре уменьшилось по сравнению с предыдущим месяцем на 77, до 7592.

Незавершенные скважины (drilled but uncompleted wells, DUC) — пробуренные, но пока не обустроенные для добычи. Большой резерв DUC может позволить американским производителям быстро и масштабно нарастить добычу при росте цен на нефть вне зависимости от темпов буровой активности.