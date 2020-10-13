МОСКВА, 13 окт /ПРАЙМ/. "Газпром" впервые разместил корпоративные бессрочные субординированные еврооблигации, номинтрованные в долларах и евро, рассказал журналистам Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка, который выступил одним из организаторов сделки.

""Газпром" впервые в истории российского финансового рынка разместил корпоративные бессрочные субординированные еврооблигации на международном долговом рынке. Этот выпуск привлек широко диверсифицированный по географии и по типу инвесторов спрос, превысивший по ходу сбора заявок 4,6 миллиарда долларов и 2,4 миллиарда евро", — сообщил он.

"Газпром", в частности, разместил два транша бессрочных еврооблигаций со сроком до первого колл-опциона 5,25 года: в долларах — объемом 1,4 миллиарда с доходностью 4,6% и в евро — на 1 миллиард с доходностью 3,9%.

По словам Шулакова, около 250 инвесторов подали заявки в книгу по траншу в долларах и порядка 210 — по траншу в евро, в том числе инвесторы из Великобритании, Швейцарии и других стран Континентальной Европы, Азии и России. Суммарно по обоим траншам сделки международный спрос составил 80%.

"В условиях сложной рыночной конъюнктуры и напряженного информационного фона (с начала сентября 2020 на рынках не было размещений российских еврооблигаций) команда "Газпрома" выбрала один из редких моментов позитивной динамики на рынке и в один день предложила оба транша", — отметил он.

Компания с 6 октября провела серию конференций с инвесторами, посвященную возможному размещению двух траншей евробондов. Организаторами выступили Газпромбанк, J.P. Morgan, Credit Agricole CIB и "Сбербанк КИБ".